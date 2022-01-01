Житель Ялуторовска за избиение приятеля получил четыре года заключения

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудили в Ялуторовске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В апреле 2021 года мужчина распивал алкоголь у своего знакомого. Товарищи разругались, гость взял автомобильный насос и нанес несколько ударов собутыльнику, а потом избил его ногами.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.