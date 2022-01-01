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Тюменец пойдет под суд за смертельное ДТП в центре города

Происшествия, 17:39 27 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Водителя, из-за которого в ДТП погиб таксист, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2021 прошлого года пьяный тюменец на автомобиле Toyota возвращался из бара. На ул. Мельникайте он врезался в заднюю часть такси Datsun. От удара такси отбросило сначала на бордюр, а потом на стойку освещения. 33-летний водитель Datsun погиб на месте.

В машине ехала семья с тремя детьми. У мамы и ее трехлетней дочери - тяжкий вред здоровью, у отца семейства - средней тяжести вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

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# ДТП , пьяная езда

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