Александр Моор назвал реализацию народной программы приоритетом ближайших лет

| Фото: регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: регионального отделения партии "Единая Россия"

Приоритетом в работе "Единой России" на ближайшие пять лет должна стать реализация Народной программы, с которой партия шла на выборы в 2021 году.

Об этом заявил губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Моор, выступая на 34-й конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба ТРО "Единой России".

Глава региона напомнил, что участие в разработке программы принимали жители Тюменской области, от них поступило 66 тыс. предложений. Большая часть задач направлена на достижение высоких экономических показателей и сохранение социальных гарантий.

"Фундамент нашей плодотворной работы – доверие земляков. Нам было важно услышать учителей, медицинских работников, предпринимателей, представителей культуры, спорта и других отраслей. Уже сейчас можно подвести первые итоги совместной работы. Менее чем за полгода выполнено 11 процентов того, что было включено в Народную программу", – подчеркнул Александр Моор.

С 2019 по 2021 годы в Тюменской области прошли 352 избирательные кампании разных уровней. На этих выборах "Единая Россия" взяла более 88% всех мандатов. Губернатор отметил, что предыдущая предвыборная программа 2016 года уже реализована. Так, в регионе построены новые школы и детские сады, появились инвесторы, вырос объем промышленного производства.

"Сейчас нужно работать над достижением новых целей, учитывая изменяющиеся обстоятельства. Нам предстоит ответить на вызовы времени. Причем делать это надо оперативно. Партия должна быть открытой для любого человека, которому нужна наша поддержка. Мы трудимся на благо жителей региона и выполним все обещания, данные в Народной программе", – подчеркнул он.