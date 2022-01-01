Продавец ювелирного магазина сдала в ломбарды золото на 550 тысяч рублей
До шести лет лишения свободы грозит бывшему продавцу ювелирного магазина в Тюмени за растрату более 550 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Как следует из материалов уголовного дела, девушка выполняла обязанности продавца-кассира в ювелирном магазине, а также в расположенном в магазине ломбарде.
С февраля 2021 года она стала похищать с витрин новые ювелирные изделия и сданные в ломбард. Украшения она сдавала в другие ломбарды. В июне инвентаризация выявила недостачу.
Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что размер ущерба, причиненный обвиняемой, составил более 550 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.