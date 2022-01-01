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Владимир Якушев: программа "Тобольск-2020" дала новый стимул в развитии города

Экономика, 19:20 28 января 2022

информационного центра правительства Тюменской области

Программа "Тобольск-2020" дала совершенно новый стимул в развитии города, в изменении среды, в которой живут горожане.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири до 2030 года, которое заключили правительство Тюменской области, компания "СИБУР Холдинг" и администрация Тобольска 28 января.

Объекты программы "Тобольск 2020" уже наполнены жизнью, дают те сервисы, которых было недостаточно на территории города, отметил полпред. "Результаты превзошли ожидания, который были у нас на старте", - заявил он.

Что касается программы "Тобольск 2030" - она примет осязаемый вид после того, как будет обсуждена жителями города. "Очень важно, чтобы и бизнес, региональная и муниципальная власть, и все жители действовали как единое целое", - сказал Владимир Якушев.

В рамках новой программы ставятся амбициозные задачи: набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который может дать Минстрой России, оценивая тот или иной город России. "У Тобольска сегодня есть все перспективы, чтобы этого результата достичь" - уверен полпред президента России в УФО.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , СИБУР Холдинг , Тобольск

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