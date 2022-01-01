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Программа "Тобольск 2030" нацелена на улучшение городской среды в интересах жителей, считает Александр Моор

Губернатор, 19:32 28 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Тобольск 2030", в первую очередь, нацелена на улучшение городской среды в интересах жителей Тобольска. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов после церемонии подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири до 2030 года, которое заключили правительство Тюменской области, компания "СИБУР Холдинг" и администрация Тобольска 28 января.

"В программе до 2030 года будет также большое количество объектов, которые станут работать на туристическую привлекательность Тобольска, на создание инфраструктуры для гостей. Большой блок этой программы связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия, с наполнением их новым смыслом", - сказал глава региона.

Для развития туризма в Тобольске уже многое сделано, добавил он. "Базовый, главный проект – открытие в прошлом году аэропорта имени Семена Ремезова. Огромное спасибо за него компании СИБУР. Это новые воздушные ворота, которые создают большие возможности для развития туризма, и в целом экономики Тобольска и близлежащих муниципалитетов", - отметил губернатор.

По мнению Александра Моора, на туристической привлекательности и экономическом потенциале древней столицы Сибири позитивно отражается реконструкция федеральной трассы Тюмень - Тобольск.

В целом же программа "Тобольск 2030" направлена на повышение качества городской среды в интересах как жителей, так и гостей города, резюмировал губернатор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , аэропорт , Семен Ремезов , Тобольск , туризм

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