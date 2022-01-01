Первенство Тюмени по дартсу пройдет 30 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Городское первенство по дартсу пройдет в Тюмени 30 января на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Состязаться в меткости будут спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет.

"В Тюмени такие соревнования будут проводиться впервые, все ребята - участники с нетерпением ждут начала. Среди заявленных спортсменов есть новички, которые впервые примут участие в состязаниях, есть и опытные, которые уже не первый год набивают руку. Этот вид спорта сегодня набирает все большую популярность и мы надеемся, что уже в самое ближайшее время в наши ряды вступят целые школьные команды", - отметила председатель федерации дартса Тюменской области Ольга Тюшнякова.

Подведение итогов первенства и награждение пройдет в этот же день после завершения турнира. Призеры получат дипломы и медали, сообщает "АиФ-Западная Сибирь".