Афанасьев назвал три исторических здания, которые восстановят по программе "Тобольск 2030"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исторические здания бывшего "Детского мира", книжного магазина и гастронома на ул. Мира планируют восстановить в Тобольске в рамках программы "Тобольск 2030".

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после церемонии подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири до 2030 года, которое заключили правительство Тюменской области, компания "СИБУР Холдинг" и администрация Тобольска 28 января.

"Безусловно, и у органов власти, и у компании СИБУР есть свое видение и предложения, что должно быть включено в программу. Эти проекты также будут представлены во время общественных обсуждений. Но обратная связь от жителей, учет их мнения – ключевая составляющая работы над этой программой", - подчеркнул глава города.

Объекты культурного наследия – одна из ключевых составляющих успеха развития туризма, и программа "Тобольск – 2030" поможет в этом.

В программу "Тобольск 2030" ожидаемо войдут такие направления, как создание и реновация общественных пространств, продолжение благоустройства придомовых территорий, обновление фасадов гостевого маршрута.

Евгений Бабенко