Афанасьев назвал три исторических здания, которые восстановят по программе "Тобольск 2030"
Исторические здания бывшего "Детского мира", книжного магазина и гастронома на ул. Мира планируют восстановить в Тобольске в рамках программы "Тобольск 2030".
Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после церемонии подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири до 2030 года, которое заключили правительство Тюменской области, компания "СИБУР Холдинг" и администрация Тобольска 28 января.
"Безусловно, и у органов власти, и у компании СИБУР есть свое видение и предложения, что должно быть включено в программу. Эти проекты также будут представлены во время общественных обсуждений. Но обратная связь от жителей, учет их мнения – ключевая составляющая работы над этой программой", - подчеркнул глава города.
Объекты культурного наследия – одна из ключевых составляющих успеха развития туризма, и программа "Тобольск – 2030" поможет в этом.
В программу "Тобольск 2030" ожидаемо войдут такие направления, как создание и реновация общественных пространств, продолжение благоустройства придомовых территорий, обновление фасадов гостевого маршрута.
Евгений Бабенко