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Конкурс "Педагогический калейдоскоп – 2022" в Тюменском районе собрал 36 участников

Общество, 11:03 29 января 2022

администрация Тюменского района (архив) | Фото: администрация Тюменского района (архив)

Конкурс профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп – 2022" открыли в Тюменском районе. В нем участвуют 36 конкурсантов, сообщает администрация района.

Мероприятие проводится в десятый раз. На начальном этапе конкурс включал в себя четыре номинации: "Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" и "Лучший преподаватель детской школы искусств". В 2020 году в "Педагогическом калейдоскопе" появилась новая номинация - "Педагог коррекционного сопровождения", в 2022 - "Лучший классный руководитель".

Участники дистанционно подключились к церемонии открытия педагогического конкурса. Глава Тюменского района Светлана Иванова отметила, что к своей юбилейной дате самый популярный в районе профессиональный конкурс подошел в отличной форме: почти 200 участников, новые номинации и форматы, интересные педагогические находки.

Конкурсные испытания начнутся 31 января и продлятся до конца февраля.

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# конкурс , педагоги

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