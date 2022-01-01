Тюменским садоводам дали советы по выбору семян

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно выбрать семена и посадочный материал, рассказали тюменским садоводам. Так, посадочный материал должен быть чистым, одинакового размера, без примесей почвы, а некоторые виды семян должны иметь запах, пишет "Мегатюмень".

По словам специалистов, чаще всего семена продают в герметичной упаковке. Поэтому перед покупкой можно тщательно прощупать их содержимое. Если потереть семена моркови, то можно почувствовать легкий аромат, который говорит об их свежести.

Покупать семена садоводам рекомендуют в специализированных магазинах с хорошей репутацией. При этом важно изучить информацию о товаре, в том числе, о предлагаемом сорте и о том, когда следует высевать и собирать урожай.