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Тюменским садоводам дали советы по выбору семян

Общество, 14:47 30 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно выбрать семена и посадочный материал, рассказали тюменским садоводам. Так, посадочный материал должен быть чистым, одинакового размера, без примесей почвы, а некоторые виды семян должны иметь запах, пишет "Мегатюмень".

По словам специалистов, чаще всего семена продают в герметичной упаковке. Поэтому перед покупкой можно тщательно прощупать их содержимое. Если потереть семена моркови, то можно почувствовать легкий аромат, который говорит об их свежести.

Покупать семена садоводам рекомендуют в специализированных магазинах с хорошей репутацией. При этом важно изучить информацию о товаре, в том числе, о предлагаемом сорте и о том, когда следует высевать и собирать урожай.

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