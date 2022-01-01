Тюменский ветеран Великой Отечественной войны отметит столетний юбилей

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Андреевна Шахтарина из Тюмени отметит 100-летний юбилей 31 января, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Анна Андреевна родилась 31 января 1922 года в деревне Большие Толстяки Кировской области. В ряды Красной армии призвана в сентябре 1941 года, воевала на Карельском фронте в 66-й отдельной конно-санитарной роте, с 1943 года — в шестом учебном автобатальоне, медсестра.

После победы над фашистской Германией Анна Андреевна участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте. 3 сентября 1945 года демобилизована в звании старшего сержанта медицинской службы. После войны работала медицинской сестрой в Тюменской областной больнице, городской инфекционной клинической больнице.

Анна Андреевна Шахтарина имеет нагрудный знак "Отличник здравоохранения". Ее имя занесено в Книгу почета Тюменской городской инфекционной клинической больницы. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами, в том числе медалью "За трудовое отличие".