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Тюменская биатлонистка Вера Хлызова завоевала золото на этапе Кубка мира по спорту слепых

Спорт, 17:49 31 января 2022

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменская спортсменка Вера Хлызова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по спорту слепых в шведском Эстерсунде, сообщает ЦСП72.

В первой гонке мужчины и женщины соревновались в биатлонном спринте на 6 км. У женщин Вера Хлызова в паре со спортсменом-ведущим Натальей Якимовой финишировала первой. Еще одна тюменка Юлия Смирнова заняла шестое место.

У мужчин бронзовая награда у тюменца Станислава Чохлаева, спортсмен – ведущий Олег Колодийчук. Николай Полухин в итоговом протоколе шестой, а Александр Чулкин замкнул десятку.

Соревнования в Швеции являются определяющими в окончательном формировании состава сборной России для участия в Паралимпийских играх 2022 в Пекине.

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# биатлон , Станислав Чохлаев

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