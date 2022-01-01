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Росгвардейцы задержали тоболяка, находившегося в федеральном розыске

Происшествия, 15:30 31 января 2022

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Преступника, более четырех месяцев находившегося в федеральном розыске, задержали в Тобольске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии.

При патрулировании улиц Тобольска экипаж обратил внимание на мужчину, приметы которого совпадали с данными ориентировки, полученной ранее.

Правоохранители решили остановить мужчину для проверки документов. Выяснилось, что тоболяк 1976 года рождения был осужден за причинение вреда здоровью и находится в федеральном розыске с сентября 2021 года. Преступника задержали и передали полиции.

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# Росгвардия , федеральный розыск

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