Росгвардейцы задержали тоболяка, находившегося в федеральном розыске

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Преступника, более четырех месяцев находившегося в федеральном розыске, задержали в Тобольске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии.

При патрулировании улиц Тобольска экипаж обратил внимание на мужчину, приметы которого совпадали с данными ориентировки, полученной ранее.

Правоохранители решили остановить мужчину для проверки документов. Выяснилось, что тоболяк 1976 года рождения был осужден за причинение вреда здоровью и находится в федеральном розыске с сентября 2021 года. Преступника задержали и передали полиции.