Росгвардейцы задержали тоболяка, находившегося в федеральном розыске
| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области
Преступника, более четырех месяцев находившегося в федеральном розыске, задержали в Тобольске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии.
При патрулировании улиц Тобольска экипаж обратил внимание на мужчину, приметы которого совпадали с данными ориентировки, полученной ранее.
Правоохранители решили остановить мужчину для проверки документов. Выяснилось, что тоболяк 1976 года рождения был осужден за причинение вреда здоровью и находится в федеральном розыске с сентября 2021 года. Преступника задержали и передали полиции.