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Футболисты "Тюмени" вышли из отпуска

Спорт, 15:41 31 января 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" начали первый домашний сбор в родном городе. Игрокам предстоит подготовиться к продолжению ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Первая тренировочная неделя будет состоять из медицинского осмотра, занятий в тренажерном зале стадиона "Геолог", кроссах в экопарке "Затюменский" и тренировок в крытом футбольном манеже. Завершится она двухсторонним матчем на стадионе "Бенат".

Тюменский сбор продлится до 10 февраля. После этого основной и дублирующий состав "Тюмени" станут участниками турнира в Омске, в котором собираются участвовать местные "Иртыш" и "Иртыш-дубль", "Динамо-Барнаул", а также "Енисей-2" из Красноярска.

В марте "Тюмень" три недели будет готовиться к возобновлению сезона в Турции.

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