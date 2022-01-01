Предприниматели Тюменской области научились разрабатывать меню для кофейни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Венские вафли с беконом, сыром, медовой горчицей, соусом песта, курицей и со сладкими начинками научились готовить предприниматели из Тюменской области на мастер-классе по гастрономии в рамках школы гостевого бизнеса от инвестиционного агентства Тюменской области.

"22 предпринимателя из восьми муниципальных районов региона (Тюменский, Ярковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Ялуторовский и др) выразили желание изучить процесс организации кофейни или пекарни. Работая с предпринимателями мы поняли, что вопросы связанные с гастрономией в целом, очень востребованы. Люди учатся, внедряют знания на своих предприятиях, получают положительные отзывы от клиентов. Проект "Школа гостевого бизнеса" нацелен на развитие сельских территорий и территорий малых городов", - рассказала главный специалист фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Екатерина Паршукова.

В 2021 году прошло четыре мастер-класса, в которых приняли участие более 100 предпринимателей из 15 районов Тюменской области. В этом году первый мастер-класс состоялся 25 января, где предприниматели учились готовить сибирские десерты: меренговый рулет по-сибирски, оладьи на подушке из клюквы, крутон из черемухи с жимолостью.

Повар Оксана Никулина приехала из Ярково, чтобы узнать о тонкостях работы кофеен.

"У нас своя столовая, купили новое большое здание, хотим расширять бизнес. В наше время пить кофе стало модным, люди уже не хотят пить простой растворимый кофе. Хочется узнать об особенностях работы кофеен. Подобные мероприятия полезны для предпринимателей из отдаленных территорий. В планах приобрести кофемашину, печь для приготовления шашлыка, курицы, гриль для рыбы", - поделилась она.

Ресторатор Татьяна Гаврилова рассказала предпринимателям как правильно подбирать персонал, ассортимент для конкретного клиента, как рассчитать доходы и расходы, так же она объяснила, как изучать клиентские потоки, как анализировать рынок и правильно выбрать точку для открытия кофейни.

"Кофейня - маржинальный бизнес, но нужен особый контроль. Как в любом деле, необходимо уметь отцифровывать бизнес, просто на идее никогда не получится успешное дело. Уметь считать доход - это одно, но предприниматель должен уметь распределять средства, тогда будет здоровый, развивающийся бизнес. Для этого нужно понять кто вы в бизнесе? Любители, самозанятые, экперементаторы или действительно предприниматели?", - подчеркнула она.

По словам Татьяны Гавриловой важно в бизнесе чувствовать себя комфортно и иметь желание реализоваться.

"Создайте такое место, где вы сами будете кайфовать, тогда туда точно не стыдно привести гостей. Если гость доволен, он станет приносить деньги вашему бизнесу", - подчеркнула она.

Управляющая сети "Правильные пекарни" Екатерина Кирпищикова поделилась знаниями в области работы пекарен.

"Для нас важно качество, количество, ассортимент и эмоциональная составляющая, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома. Мы до сих пор готовим на живых прессованных дрожжах и каждую булочку выпекаем в ручную", - отметила она.

По мнению Екатерины Кирпищиковой важно под каждую аудиторию подбирать правильный и нужный ассортимент.

"Если в 12 часов школьники идут из школы, значит на витрине должны быть сосиски в тесте. В выходные дни в микрорайонах семьи выйдут на прогулки, я знаю, что нужен полный ассортимент, а в центре придут только бабушки и купят только хлеб. Общепит - это сложный бизнес, много подводных камней, поэтому лучше все просчитать прежде, чем вкладывать в него свои средства и силы", - подытожила она.

Следующий мастер-класс пройдет 9 февраля, он будет посвящен сибирской кухни.

Ирина Шемякина