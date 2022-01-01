Участницу Великой Отечественной войны Анну Шахтарину из Тюмени поздравили со 100-летним юбилеем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и движения "Бессмертный полк" поздравили со 100-летием жительницу Тюмени Анну Шахтарину 31 января.

Как сообщил ИА "Тюменская линия" сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России Геннадий Иванов, Анна Андреевна стала десятым в Тюменской области участником Великой Отечественной войны, перешагнувшим 100-летний рубеж.

"Анна Шахтарина прошла Великую Отечественную войну, была медсестрой. После победы ее отправили на войну с Японией, на Дальневосточный фронт. И проживает она теперь в Тюмени в переулке Дальневосточном, видите, какое совпадение", — рассказал Геннадий Иванов.

В честь праздника для Анны Андреевны сыграл духовой оркестр ТВВИКУ. Свой день рождения тюменка встречает в кругу родных — с детьми и внуками за самоваром.

В чем секрет долголетия Анны Андреевны, рассказала ее дочь Галина Кузнецова: "Она всю войну прошла, сами знаете, в войну какие были и голод, и холод. Это ее закалило и дало прожить до ста лет".

7 февраля 101 год исполнится еще одной участнице Великой Отечественной войны — жительнице села Луговое Тюменского района Зое Васильевне Чугуновой. А 8 февраля 101 год исполнится участнику Сталинградской битвы тюменцу Андрею Гурьяновичу Семенищеву.

В день победы в Сталинградской битве представители "Бессмертного полка" навестят участника боевых действий Деомида Ивановича Проскурякова в Заводоуковске. В августе 2022 года ему должно исполниться 102 года.

Влада Нерадовская