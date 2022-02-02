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В Тюмени открыли прием заявок на Кубок РТК

Общество, 16:16 02 февраля 2022

dito.admtyumen.ru | Фото: dito.admtyumen.ru

Стартовала регистрация на первый отборочный этап "Кубок РТК:Тюмень". Прием заявок продлится до 10 марта. Соревнования пройдут 11 и 12 марта в Тюменском технопарке, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Соревнования пройдут в двух номинациях: "Искатель" для участников 10-14 лет и "Экстремал" для участников от 10 лет.

В соревнованиях по экстремальной робототехнике "Кубок РТК:Тюмень" участвуют молодые инженеры, которые создают роботов для работы в экстремальных условиях. Турнир проходит на специальном полигоне с испытаниями, каждое из них имитирует реальные условия, в которых может оказаться робот: дымовая завеса, неровная поверхность, подъемы и спуски, зыбучие пески, абсолютная темнота, захват объекта.

Положение о соревнованиях здесь. О правилах и распределении баллов можно узнать на официальном сайте соревнований.

Соревнования ежегодно собирают 30-40 команд, среди тюменцев есть чемпионы. Так, в конце 2021 года в финале соревнований "Кубок РТК" в Сочи тюменские школьники завоевали первое и второе места. Михаил Арбитайло из гимназии № 21 победил, Святослав Балдин из тюменского "Кванториума" стал вторым в номинации "Экстремал".

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# Кубок РТК , робототехника

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