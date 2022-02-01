В Тюмени водитель заплатит 200 тысяч рублей сбитой пенсионерке

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

200 тыс. рублей заплатит тюменский водитель в пользу пострадавшей по его вине в аварии пожилой женщины, сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 18 мая 2021 года. Водитель Ford Mondeo на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Михаила Сперанского сбил 62-летнюю женщину. У нее диагностировали травму ноги.

В августе 2021 года Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал мужчину на 12 тыс. рублей по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

В ноябре пенсионерка обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. 31 января 2022 года суд вынес решение о взыскании с виновника аварии средств в пользу пострадавшей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.