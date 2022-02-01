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Тюменские погонщики ездовых собак заняли призы чемпионата и этапа Кубка Урала и Сибири

Спорт, 16:57 01 февраля 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 70 погонщиков ездовых собак приняли участие в чемпионате Тюменской области и втором этапе Кубка Урала и Сибири, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта. На базе отдыха "Пруд лесной" собрались каюры из Тюмени, Свердловской, Курганской, Челябинской и Омской областей.

На специальных санях и лыжах, в которые запряжены собаки, спортсмены преодолели заявленные дистанции. Победителем в дисциплине "нарта-спринт - две собаки" стал Андрей Дураленко, представляющий Тюменскую федерацию ездового спорта.

"Соревнования прошли неплохо, первый день выдался не очень удачно, так как сломал лыжу. Второй день проехал очень хорошо и отыграл свое проигранное время. Эмоции классные, набрался опыта! Я выступаю на каждых соревнованиях, которые проводятся в Тюменской области. Через неделю приму участие в первенстве России", — рассказал Андрей Дураленко.

В дисциплине "нарта-спринт - шесть собак" первое место занял спортсмен Тюменской федерации Алексей Скулкин. В копилке спортсмена серебро на этапе Кубка мира "Русский север" и победа на Кубке России.

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# ездовой спорт , ездовые собаки

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