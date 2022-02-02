В домах, попавших под аварийное отключение электричества, проверят лифты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Провести обход многоквартирных домов с лифтовым оборудованием поручил глава Тюмени Руслан Кухарук управляющим компаниям, сообщает администрация города.

Кроме того, специалисты Единого центра оперативного реагирования города организовали взаимодействие с руководителями школ и больниц, чтобы при необходимости задействовать резервные источники электроснабжения.

Напомним, аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, в том числе, помимо Заречных микрорайонов, район Тарманы, Мыс, произошло 1 февраля в 17 часов 52 минуты.

Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21 часа текущего дня. Специалисты АО "Россети Тюмень" обследовали две подстанции, идет проверка третьей.