В Тобольске задержали женщину с 40 свертками героина

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Женщину с крупной партией героина задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Она успела оборудовать три тайника с наркотическими средствами в подъезде одного из многоэтажных домов в 4 микрорайоне. Полицейские изъяли у нее полимерный пакет с 40 свертками героина.

Тоболячка приобрела крупную партию наркотиков в Тюмени. Таким образом, она хотела улучшить свое материальное положение.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.