  • 3 февраля 20223.02.2022четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске задержали женщину с 40 свертками героина

Происшествия, 15:21 03 февраля 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Женщину с крупной партией героина задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Она успела оборудовать три тайника с наркотическими средствами в подъезде одного из многоэтажных домов в 4 микрорайоне. Полицейские изъяли у нее полимерный пакет с 40 свертками героина.

Тоболячка приобрела крупную партию наркотиков в Тюмени. Таким образом, она хотела улучшить свое материальное положение.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 03.02.2022Пьяный тоболяк задушил своего знакомого
15:54 03.02.2022В Тюмени проверят полицейских, проигнорировавших заявление о насилии
15:21 03.02.2022В Тобольске задержали женщину с 40 свертками героина
13:27 03.02.2022Бухгалтер похитила у тобольского предпринимателя 4,5 млн рублей