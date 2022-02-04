Жителям Тюмени объяснили правила парковки во дворах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о персональном парковочном месте на придомовой территории многоквартирного дома может принять только общее собрание собственников. Решение схода жителей, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, будет законным, если составит 2/3 голосов от общего числа собственников и будет зафиксировано на бумаге.

Огородить участок и тем самым запретить остальным на нём парковаться можно только в том случае, если земля принадлежит исключительно одному автовладельцу.

Обязательные места для инвалидов обозначаются специальной разметкой и такой же табличкой, размещённой под дорожным знаком парковки. Этот дуэт обозначений устанавливается в соответствии с государственным стандартом, упомянутым выше. Никакого другого знака для мест парковки людей с ограниченными возможностями здоровья ГОСТ не предусматривает, поэтому встречающиеся иногда псевдодорожные знаки, на которых, помимо узнаваемого символического изображения человека на коляске, нанесён конкретный автомобильный номер, неправомерны.