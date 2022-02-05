Промышленные предприятия Тюменской области в 2022 году получат субсидии на лизинговые платежи

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Тюменская программа субсидирования промышленным предприятиям затрат на приобретение оборудования в лизинг стала еще более комфортной, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

Первый платеж по лизинговым договорам с 2022 года будет субсидироваться на 100%. При этом сумма по одному договору лизинга повышается с 10 до 25 млн рублей.

Тюменский бизнес получит господдержку и для приобретения транспорта – уполномоченная компания будет предоставлять его в лизинг с таким расчетом, что его стоимость увеличится не более чем на 5%. Рыночная разница в цене для уполномоченной компании будет компенсироваться за счет областного бюджета.

"Запрос от бизнеса на такую меру господдержки есть, и региональные власти на него откликнулись", - Александр Моор.

Евгений Бабенко