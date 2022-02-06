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Военкомат Ишима признали лучшим в регионе

Общество, 18:34 06 февраля 2022

Минобороны ВКонтакте | Фото: Минобороны ВКонтакте

Военный комиссариат Ишима, Ишимского и Абатского районов признали лучшим в Тюменской области. Он стал первым в рейтинге, посвященном итогам общей служебной деятельности и мобилизационной готовности в 2021 году.

Комплексную оценку проводили специалисты военного комиссариата региона. Среди критериев: организация воинского учета, призыва, отбора контрактников, отбора в военные вузы, работы с ветеранами боевых действий, воспитания молодежи, мобилизационной работы.

Последняя отправка призывников на службу в Ишиме состоялась 25 декабря. 18 января стартовала постановка на первоначальный воинский учет, а с 1 апреля уже начнется кампания весеннего призыва 2022 года, сообщает "Тюменская область сегодня".

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