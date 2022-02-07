В Тюмени из-за ремонта временно расформируют детский сад

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Дошкольное отделение школы №89 расформируют на время ремонта корпусов. Сейчас там обучаются 330 детей из разных районов города. Места для ребят предоставят в 41 детском саду Тюмени, сообщает городской департамент образования.

Дошкольное учреждение капитально отремонтируют до конца декабря 2022 года. В блоке Б выявлены неисправности системы теплоснабжения. В корпусе А планируют завершить работы в сентябре 2022 года.

Родителям предложили до 18 февраля перевести детей на свободные места в 41 детском саду. Для каждой семьи подберут детский сад, который максимально удобно расположен территориально либо к месту проживания, либо к месту работы родителей. По вопросам перевода детей можно обращаться по телефонам отдела дошкольного образования департамента образования: 561348, 561347.

Алгоритмы действий родителей можно будет найти на сайте школы, в чатах социальных сетей, при личных встречах родителей с администрацией детского сада, которые пройдут по графику с 8 февраля.