Методику извлечения токсических соединений при гаффской болезни разработали тюменские ученые

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Методику для выделения соединений, обуславливающих развитие симптомов гаффской болезни, разработали ученые Тюменского ГМУ. Они выделили экстракты из тканей потенциально токсичных рыб, это позволит быстро делать биологические пробы для обнаружения случаев этой опасной болезни, сообщает вуз.

"Наиболее удобным как с технологической, так и с химической точек зрения является экстракт, получаемый методом дифференциального извлечения компонентов тканей рыбы, выловленной в пораженных водоемах. Созданная и протестированная нами комбинация технологических приемов позволяет эффективно извлекать химические вещества, локализованные в клетках", – пояснил руководитель научного проекта, заведующий кафедрой биологической химии Тюменского ГМУ Евгений Калинин.

Для исследования биохимики использовали рыбу, выловленную осенью 2021 года из озер Андреевское и Ишменевское, а в качестве контрольных образцов – рыбу того же вида из озер других районов Тюменской области, благополучных по гаффской болезни. Обследование водоемов и биологическое тестирование экстрактов выполняли сотрудники ГАУ Северного Зауралья.

Соисследователь, ассистент кафедры биологической химии Наталья Буслаева отметила, что до сих пор не установлены ни химическая природа токсина, ни способ диагностики этого заболевания. Ученые намерены продолжить исследования и идентифицировать химические соединения, которые являются причинами этой болезни.

Исследование курирует департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.