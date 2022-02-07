В Тюмени выступят юные фигуристы из 19 городов

| Фото: СШ «Прибой» Тюмень | Фото: СШ «Прибой» Тюмень

Около 140 юных фигуристов из 19 городов поспорят за награды межрегиональных соревнований по фигурному катанию в Тюмени с 7 по 11 февраля, сообщает областной департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

На лед спортивной школы "Прибой" выйдут мальчики и девочки младшего возраста из городов Уральского и Приволжского федеральных округов. За Тюменскую область выступят восемь фигуристов: тюменцы Платон Жарков, Иван Поползин, Тимофей Пушкарев, Анна Сажаева, Александра Малькова, Дарья Нестерова, Полина Гребенщикова и тоболячка Полина Слободчикова.

Юным спортсменам предстоит показать элементы, короткую и произвольную программы.

Соревнования пройдут без зрителей. Для болельщиков организована прямая трансляция.