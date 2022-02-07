Тюменские школьники получают продуктовые наборы во время дистанта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 43 тыс. 700 учеников школ Тюменской области, из них более 15 тыс. 300 тыс. обучающихся начальных классов, получат продуктовые наборы за время дистанционного обучения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Наборы будут выданы детям из малоимущих семей и получающих государственную социальную помощь, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

Состав определяется организатором питания с учетом требований СанПиН и согласовывается с администрацией школы. В набор для питания детей от 7 до 18 лет могут входить крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, соки, молоко, кисломолочная продукция, сыр, масло сливочное, творог, яйца, чай, какао, сахар и кондитерские изделия.

Продуктовые наборы выдают родителям по графику, разработанному школой.

Инна Пахомова