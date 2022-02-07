71,6% составил уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

71,6% составил уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Тюменской области по данным на 5 февраля. Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое полномочный представитель президента России Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами в регионах.

Полностью привиты 53,3% жителей УФО - 6,58 млн человек.

Рост количества заболевших продолжается во всех регионах УФО. В федеральном округе зарегистрировано 20 тыс. 103 случая инфицирования - это максимум за весь период пандемии.

Регионы значительно нарастили объёмы тестирования, в том числе за счет использования экспресс-тестов. К концу прошлой недели в среднем по округу выполнялось 850 исследований на 100 тыс. населения (норматив - 300 тестов на 100 тыс. населения).

Увеличивается число госпитализаций. На минувшей неделе в регионах было развернуто 3 тыс. 785 дополнительных коек под лечение пациентов с коронавирусом. Общий объем коечного фонда под Covid-19 в УФО - 13 тыс. 988, из них 16,2% свободны.

"Рост заболеваемости привел к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Не меньшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов - болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко