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Налетчиков на ювелирный магазин в центре Тюмени ищет полиция

Происшествия, 10:51 08 февраля 2022

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Злоумышленников, которые похитили имущество из ювелирного магазина на ул. Ленина в Тюмени, ищет полиция.

Преступление было совершено вечером 4 февраля.

"Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к преступлению", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Инна Пахомова

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# кража , УМВД России по Тюменской области , ювелирные изделия

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