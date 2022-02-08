Налетчиков на ювелирный магазин в центре Тюмени ищет полиция

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Злоумышленников, которые похитили имущество из ювелирного магазина на ул. Ленина в Тюмени, ищет полиция.

Преступление было совершено вечером 4 февраля.

"Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к преступлению", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Инна Пахомова