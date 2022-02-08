За уклонение от налогов с тюменского бизнесмена взыскали более 255 млн рублей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Четыре года лишения свободы условно назначил суд руководителю тюменского предприятия за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 255 млн рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области. С осужденного взыскано более 255 млн рублей.

Следствие и суд установили, что в 2012 году обвиняемый, являясь единственным акционером закрытого акционерного общества, для уклонения от налогов разработал преступную схему. К участию в ней привлекал в разное время трех генеральных директоров.

Компания занималась производством подакцизного автомобильного бензина, объемы которого умышленно занижались в бухгалтерской и налоговой отчетности для снижения налоговой нагрузки. В ряде случаев в налоговую инспекцию не представлялись налоговые декларации по акцизам.

В результате действий обвиняемого бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму более 255 млн рублей. В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, назначен конкурсный управляющий. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей.

В 2019 и 2020 годах были осуждены два бывших гендиректора, в отношении еще одного бывшего руководителя уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.