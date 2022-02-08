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В частный сектор заречной части Тюмени приходит централизованное водоснабжение

Общество, 18:04 08 февраля 2022

Росводоканал | Фото: Росводоканал

В частном секторе заречной части Тюмени завершается строительство водопроводов. Жители улиц Ломоносова, Чкалова, Иртышская, Заозерная, Речная, Большая Заречная, Ижевская, Павлова, Безноскова, Дорожного, Тимуровцев, Избышева, переулков Жданова, Ракетного, Кондинского, 2-го Избышевского, Доронина и 2-го Доронина получат возможность пользоваться услугами центрального водоснабжения 9 февраля, сообщает Росводоканал.

Договоры с ресурсоснабжающей организацией уже заключили жители 36 домовладений. За 2021 год и начало 2022-го в этом районе проложено более шести километров внутриквартальных сетей водоснабжения, построено около сотни колодцев, через которые жители смогут подключить свои дома к водопроводным сетям. Не менее важно, что строительство коммуникаций повысит безопасность частного сектора – на водопроводных сетях установлено 30 современных пожарных гидрантов.

За три года в районах города, не обеспеченных холодным водоснабжением, проложено около 70 километров водопроводных сетей, установлено более 250 пожарных гидрантов.

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# Росводоканал Тюмень

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