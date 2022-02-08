Владимир Якушев: регионы УФО провели большую работу по обеспечению охраны учреждений сферы образования

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Безопасность образовательных организаций - безусловный приоритет органов власти всех уровней. Регионы УФО провели большую работу по обеспечению охраны учреждений сферы образования, организации пропускного режима, оснащению инженерно-техническими средствами защиты.

Так прокомментировал полпред президента России в УФО Владимир Якушев итоги совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения готовности образовательных организаций к действиям при угрозе преступлений террористической направленности.

Как отметил Владимир Якушев, внедряются и отрабатываются алгоритмы действий сотрудников службы охраны, педагогов и учеников в нештатных ситуациях. "Убеждён, в комплексе эти меры обеспечивают надёжную защиту", - подчеркнул полпред.

Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников в своём выступлении сообщил, что за последнее время на объектах образования предотвращён ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "колумбайн". Это движение 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

В этих условиях органы власти и антитеррористические комиссии принимают необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищённости образовательных организаций. Оперативные штабы в регионах России проводят учения и тренировки. НАК также координирует и реализует другие мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур.

Особое внимание при этом уделяется подготовке персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах, повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы.