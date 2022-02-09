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Жителя Тюменской области оштрафовали за нахождение в магазине без маски

Происшествия, 11:56 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в тысячу рублей заплатит житель Тюменской области за нахождение без маски в магазине, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Омутинский районный суд установил, что 16 декабря 2021 года мужчина находился в торговом зале магазина без медицинской маски. Тем самым он подвергал опасности рядом находящихся людей", – рассказали в пресс-службе.

На судебное заседание мужчина не явился. Ходатайств об отложении заседания не заявлял. В письменном объяснении вину признал.

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# маски , штрафы

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