Жителя Тюменской области оштрафовали за нахождение в магазине без маски

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в тысячу рублей заплатит житель Тюменской области за нахождение без маски в магазине, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Омутинский районный суд установил, что 16 декабря 2021 года мужчина находился в торговом зале магазина без медицинской маски. Тем самым он подвергал опасности рядом находящихся людей", – рассказали в пресс-службе.

На судебное заседание мужчина не явился. Ходатайств об отложении заседания не заявлял. В письменном объяснении вину признал.