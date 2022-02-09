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Сборная России по хоккею с победы стартовала на Олимпиаде в Пекине

Спорт, 17:10 09 февраля 2022

Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Мужская сборная России по хоккею с победы стартовала на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине.

В матче первого тура россияне с минимальным счетом обыграли команду Швейцарии - 1:0. Единственную шайбу за три секунды до конца первого периода забросил нападающий Антон Слепышев.

Команда России набрала три очка и возглавила группу "B". В следующем туре подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией. Эта встреча пройдет 11 февраля и начнется в 9 часов по тюменскому времени.

Евгений Новоселов

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# Олимпийские игры , хоккей

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