Сборная России по хоккею с победы стартовала на Олимпиаде в Пекине

| Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Мужская сборная России по хоккею с победы стартовала на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине.

В матче первого тура россияне с минимальным счетом обыграли команду Швейцарии - 1:0. Единственную шайбу за три секунды до конца первого периода забросил нападающий Антон Слепышев.

Команда России набрала три очка и возглавила группу "B". В следующем туре подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией. Эта встреча пройдет 11 февраля и начнется в 9 часов по тюменскому времени.

Евгений Новоселов