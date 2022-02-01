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Молодёжь Заводоуковска поборется за звание "Лидер XXI века"

Общество, 11:01 10 февраля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Приём заявок на ежегодный конкурс "Лидер XXI века" стартовал в Заводоуковске, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"По итогам муниципального этапа конкурса наши активисты уже более 10 лет подряд принимают участие в региональных конкурсах, неоднократно становились призерами в различных номинациях. Один из лидеров даже стал победителем и представлял Тюменскую область на всероссийском уровне", - рассказала специалист по работе с молодёжью Центра развития детей и молодёжи Юлия Соловьева.

Участие в конкурсе могут принять руководители общественных объединений со стажем не менее одного года работы. Первый тур пройдёт дистанционно – необходимо отправить заявку, документы и конкурсные материалы на почту оргкомитета yuliya.soloveva.1977@mail.ru с пометкой "Лидер XXI века".

Молодые люди посоревнуются в трёх номинациях: "Активист детского общественного объединения 11-13 лет"; "Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет"; "Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет".

Очный тур состоится 24 марта на базе Центра развития детей и молодёжи (г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27а). Победителей и призеров назовут 13 апреля.

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# конкурс , молодежь

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