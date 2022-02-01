Тюменскому бизнесу расскажут о логистике и юридических аспектах выхода на рынок Казахстана

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте (архив)

Вебинар "Перспективы экспорта в Республику Казахстан" проведет для предпринимателей региона Центр поддержки экспорта Тюменской области 11 февраля, начало в 10 часов, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Спикеры остановятся на таких темах торговой деятельности в Казахстане, как особенности делового оборота, юридические аспекты регистрации бизнеса, логистические решения, рекомендации по эффективному выходу на рынок Казахстана.

Руководитель представительства Российского экспортного центра в Казахстане Олег Печенкин поделится опытом по сопровождению экспортеров Тюменской области.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке, позвонить в Центр поддержки экспорта по телефону +7(922)002-45-20 или отправить письмо на электронную почту: export@iato.ru.