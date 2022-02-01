Роспотребнадзор: волна ковида может отступить к майским праздникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение заболеваемости COVID-19 наступит весной, к майским праздникам волна и вовсе отступит, считает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Прогнозы - это дело неблагодарное. Да, по классике жанра, к нашей стране ее применять достаточно сложно, обычно где-то 45 дней идет фаза роста, потом будет фаза стабилизации, затем фаза снижения. Это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная", - сказал эксперт.

Как сообщает "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на "Интерфакс", новая волна коронавируса в России началась в разное время. Одними из первых были крупные города – Москва, Санкт-Петербург. Там и снижение заболеваемости начнётся раньше, в регионах – через 2-3 недели.