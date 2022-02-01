Пятый день Олимпиады принес российской команде бронзовую медаль в шорт-треке

| Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Пятый медальный день Олимпийских игр в Пекине принес одну бронзовую медаль. Ее завоевал шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1,5 тыс. метров. В финальном забеге он показал результат в 2 минуты 9,267 секунды. Победу одержал кореец Хван Дэ Хон, серебро у канадца Стивена Дюбуа.

Команда России в первом матче мужского хоккейного турнира на Играх-2022 одержала трудовую победу над Швейцарией – 1:0. Автором единственной шайбы в этом матче стал Антон Слепышев.

Мужская команда по керлингу дала бой олимпийским чемпионам из США. Российские спортсмены сумели перевести поединок в экстра-энд, однако досадная ошибка на предпоследнем броске не позволили им начать турнир с победы. Итоговый счет – 5:6.

По итогам пяти медальных дней на счету команды России две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. По их общему числу россияне удерживают первое место в неофициальном зачете.

В очередной день Олимпийских игр будут разыграны медали в фигурном катании, лыжных гонках у женщин, сноуборде, скелетоне, конькобежном и санном спорте.

Евгений Новоселов