В Тюмени родители разгромившего кофейню парня возместили ущерб

| Фото: предоставлено сотрудниками Etna Coffee | Фото: предоставлено сотрудниками Etna Coffee

Родители 18-летнего молодого человека, разгромившего кофейню Etna Coffee на ул. Республики в Тюмени, возместили ущерб заведению 10 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в учреждении.

Парень разгромил кофейню без хищения. Ранее представители общепита выкладывали в сторис на своей странице в Instagram фотографии с места происшествия. Сообщалось, что молодой человек разбил витрину, окно, разломал терминал и мебель, все засыпал порошком из огнетушителя. На место по вызову прибыли сотрудники Росгвардии.

"Стоимость ущерба составила 160 тысяч рублей. Окно уже заменили. Заказали новую кондитерскую витрину, ждать ее пять дней, поэтому пока работаем без десертов. Осталось восстановить унитаз. Сегодня мы уже открылись вновь", – рассказали представители Etna Coffee.

Случай был зарегистрирован в полиции. Ранее в УМВД России по Тюменской области сообщили, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, а по результатам проверки действиям 18-летнего молодого человека будет дана правовая оценка.

Инна Пахомова