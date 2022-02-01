В Тюменской области предприниматели арендуют помещения на льготных условиях

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

96 участников собрал вебинар Инвестиционного агентства Тюменской области об особенностях аренды и покупки муниципальных помещений. Еще 300 посмотрели его в записи, сообщают организаторы мероприятия.

Часто арендная плата - одна из основных статей расходов у бизнесменов. Эти издержки можно снизить, если арендовать государственное или муниципальное имущество. Особенно выгодно, если помещение предоставляется на льготных условиях. Например, для социальных предприятий Тюменской области к арендной ставке применяется коэффициент 0,2.

"Предприниматели активно рассматривают возможность такого партнерства, нужно только помочь правильно выстроить коммуникацию с соответствующими структурами. А сотрудники инвестиционного агентства, в свою очередь, будут помогать, направлять и подсказывать, куда нужно обратиться в том или ином случае", - сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева.

По мнению участницы вебинара, организатора частного музея в Тюмени Оксаны Усмановой, подобные встречи необходимы бизнесу, они позволяют задать вопросы специалистам и получить ответы в прямом эфире.

На предстоящих вебинарах эксперты разъяснят предпринимателям вопросы пользования государственным и муниципальным имуществом, в том числе на льготных условиях, а также расскажут, как арендовать или приобрести интересующий земельный участок.

Для участия в мероприятиях следует обратиться по телефону +7 (3452) 49 99 44, доб. 242.