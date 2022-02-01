В Тюмени задержали телефонного мошенника, обманывающего пенсионеров под видом полицейских

| Фото: пресс-центр МВД России | Фото: пресс-центр МВД России

Подозреваемого в мошенничестве задержали тюменские полицейские. Злоумышленник обманывал пожилых людей, сообщает пресс-центр МВД России.

Несколько заявлений от пенсионеров поступило в отделы полиции Тюмени в конце 2021 года. Потерпевшим на телефон поступал звонок от неизвестного, который представлялся сотрудником органов внутренних дел. Незнакомец заявлял, что их близкие родственники попали в аварии и в отношении них может быть возбуждено уголовное дело, чтобы избежать наказания, необходимо заплатить.

Суммы варьировались от 50 до 290 тыс. рублей. Люди отдавали деньги и только спустя некоторое время узнавали, что с их родными все в порядке.

Полицейские задержали уроженца Республики Татарстан. "Он рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу. От него требовалось приезжать к пенсионерам домой и забирать деньги. За свои услуги злоумышленник получал оплату в размере 10 процентов от полученной суммы", – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.