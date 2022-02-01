Незаконную торговлю венками у Медицинского города обсудили в Тюмени

| Фото: Медицинский город во ВКонтакте | Фото: Медицинский город во ВКонтакте

Штрафы в 142 тыс. рублей наложены на торговцев ритуальной продукцией в Тюмени в 2021 году. Из оборота изъято 334 венка, составлен 41 протокол. об этом сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина.

По ее словам, администрация города провела серьезную работу по выделению земельных участков для торговли ритуальной продукцией у Червишевского кладбища. По результатам аукциона были определены 14 объектов. Несмотря на это, в городе остаются проблемные места, например, на въезде на Червишевский тракт и на парковочном пространстве на ул. Семовских, 10.

Вопрос несанкционированной торговли и развертывания "салонов ритуальных услуг" на въезде в Медицинский город волнует и представителей медицинского сообщества. Обращение по данному вопросу было направлено губернатору Тюменской области и в Тюменскую областную думу, к работе над его решением привлечены органы местного самоуправления.

"Сложилась прослойка предпринимателей, которые не хотят работать в рамках действующего законодательства, не желают платить налоги. Мы понимаем, что необходимо найти рычаг воздействия на них, – отметил заместитель главы города Петр Вагин. – Для урегулирования данного вопроса создана рабочая группа, определен алгоритм действий, чтобы отрегулировать вопрос на федеральном уровне".