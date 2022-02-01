Тоболяк похитил из магазина две бутылки водки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в грабеже из магазина, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина зашел в торговую точку, похитил с полки две бутылки водки и убежал. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Ранее он уже пытался похитить алкоголь из этого магазина. Взял бутылку водки, но был вовремя замечен продавцом, которая отобрала у него товар.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.