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Тоболяк похитил из магазина две бутылки водки

Происшествия, 11:56 11 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в грабеже из магазина, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина зашел в торговую точку, похитил с полки две бутылки водки и убежал. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Ранее он уже пытался похитить алкоголь из этого магазина. Взял бутылку водки, но был вовремя замечен продавцом, которая отобрала у него товар.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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# грабеж

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