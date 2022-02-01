В Тюмени парк шести микрорайонов начали проектировать с учетом мнения горожан

| Фото: www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Благоустройство и наполнение нового парка, который объединяет шесть микрорайонов на площади 38 га, начнется в 2022 году с учетом мнения горожан. Свои пожелания тюменцы оставили на портале "Я решаю". Проектировщики все мнения обещают учесть, сообщает администрация города.

Как заметил заместитель главы города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев, жители хотят превратить лесной массив в удобную природную локацию для спокойного отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Разработка проектной документации начнется в 2022 г. С представителями различных отраслевых департаментов обсуждаются различные вопросы. Например, необходимой для парка инфраструктуры: транспортная доступность этого места, достаточность запланированных и расположенных поблизости парковочных мест, электрические сети для прокладки освещения, канализация для общественных туалетов, необходимость замены подземных инженерных коммуникаций, проходящих вдоль границы массива.

| Фото: www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Семён Тегенцев предложил специалистам Тюменского водоканала их обследовать, чтобы в случае необходимости провести все ремонтные работы до начала благоустройства.

Разработчикам концепции будущего парка рассказали, что необходимо пересмотреть подходы к его наполнению с учётом изменившегося законодательства: с 2022 года расширен список элементов, разрешённых для размещения в городских лесах (именно такой статус имеет это место). Разработчики отметили, что концепция в этой связи не требует больших корректировок, и потому пообещали передать все предложения в работу в начале мая.

| Фото: www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Разработчики концепции и горожане сошлись во мнении, что при проектировании важно сохранить лесные богатства и сделать парк более удобным для посещений. Сделать удобную дорожно-тропиночную сеть, определить места для игровых, спортивных и детских площадок, зоны спокойного отдыха, выбрать подходящие малые архитектурные формы.