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Наркокурьера с героином задержали на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 17:10 11 февраля 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

22 свертка с героином массой более 10 гр и пакетик мефедрона нашли полицейские в автомобиле Hyundai, остановленном на трассе Тюмень – Омск. За рулем находился гражданин одной из бывших советских республик 1998 года рождения, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Со слов задержанного, он уже несколько месяцев работал "закладчиком" запрещенных веществ. Наркотик, который перевозил мужчина, он планировал разместить по тайникам. Наркокурьер заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело

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