Тюменский психолог Екатерина Попелушко: 14 февраля - хороший повод вспомнить о влюбленности и стать счастливее

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День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, дает возможность вспомнить чувство влюбленности, снова испытать счастье, нежность и беззаботность. Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказала семейный психолог и гештальт-терапевт Екатерина Попелушко.

"Жаль, что Валентинов день только раз в году. Я прекрасно отношусь к этому празднику. Нужно точно его отмечать, потому что часто партнеры живут в ролях "мама и папа" в семьях, где есть дети, и для себя времени нет, - считает она.

По мнению Екатерины, настоящую любовь характеризует тепло, забота, отсутствие злости и зависти. Такая любовь объединяет и друзей, и родителей с их детьми, и людей в отношениях или браке. При этом одно влияет на другое – отношения с родителями часто оставляют отпечаток на всю жизнь и мешают построить крепкий брак или выстроить правильную коммуникацию с детьми. Человек действует в одном из двух направлений – "как у родителей" или "никогда, как у родителей".

Психолог прокомментировала мысль о том, что любовь – это постоянная работа: "Кризисные моменты в семье – это норма, главное, чтобы в паре была договоренность, чтобы люди умели уступать друг другу, тогда и работа будет легкой. Важно замечать счастливые моменты, а не только те, над которыми мы трудимся".

Гештальт-терапевт считает, что чем разнообразнее жизнь у обоих партнеров, тем меньше в их отношениях будет ссор и всплесков негативных эмоции. Яркие впечатления можно получить и по-отдельности, и вместе со второй половиной, и всей семьей. День святого Валентина становится отличным поводом разнообразить череду одинаковых дней.

Вспоминая локдаун и удаленку, которая до сих преследует россиян, Екатерина винит в разводах и расставаниях страх неизвестности и новые обстоятельства, к которым влюбленные не были готовы: "Постоянное нахождение рядом, нарушение зоны комфорта, незнание, чем занять ребенка и как организовать семейный досуг, - все это негативно влияет на отношения. Недостаточно гибким людям сложно привыкнут к новой реальности".

День всех влюбленных - один из самых популярных дней для молодоженов. Но в 2022 году в Тюмени из-за того, что в загсе это нерабочий день, заявления на регистрация не принимали. Из красивых дат молодые пары остановились на зеркальных. Так, 52 пары в Тюмени готовятся заключить брак 22 февраля.

Софья Шинькарюк