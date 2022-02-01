Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в Европу, Грецию и Кипр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с рядом зарубежных стран с 21 февраля. Частота рейсов возрастает в два, три раза. Такое решение принято на заседании федерального оперативного штаба 11 февраля.

Увеличение коснется маршрутов: Москва – Будапешт – с 7 до 14 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Будапешт – с 4 до 7 рейсов в неделю. Шри-Ланка: по маршруту Москва – Коломбо – с 2 до 4 рейсов в неделю. Германия: Калининград – Берлин – с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград – Дюссельдорф – 5 рейсов в неделю.

Кроме того, возобновятся полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

А с 1 марта увеличится число регулярных рейсов в Грецию из Москвы в Корфу – с 4 до 7 рейсов в неделю, в Миконос – 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион – два 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Отменяется ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр.

В Норвегии с 12 февраля для российских туристов сняты все ограничения на въезд, включая ПЦР-тесты. Норвегия полностью сняла ковидные ограничения внутри страны.

С 11 февраля отменена обязательная изоляции для туристов, прибывающих в Великобританию. Теперь для въезда в страну российским гражданам нужно: заполнить Passenger Locator Form; предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный до поездки; сдать дополнительный ПЦР-тест не позднее второго дня пребывания в стране.

Для въезда в ОАЭ через аэропорт Шарджи подходит справка ПЦР-тестирования, выданная за 72 часа. Для въезда в Дубай необходима справка, сделанная за 48 часов.