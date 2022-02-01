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Супруги из Тобольска пытались украсть из магазина 30 флешек

Происшествия, 18:29 14 февраля 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Молодую семейную пару, подозреваемых в хищении флеш-накопителей из магазина, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В полицию поступило сообщение от представителя одного из крупных сетевых магазинов о том, что двое молодых людей пытаются похитить 30 флеш-накопителей на общую сумму более 7,5 тыс. рублей. Неработающие молодожены целенаправленно пришли в торговую точку для хищения товаров. Подойдя к стойке с флеш-накопителями, супруги начали складывать их в рюкзак, но были задержаны. Супруги пояснили, что хотели похитить товары с целью последующей перепродажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск

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