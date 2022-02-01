Тюменские музыканты выступили экспертами на фестивале молодых исполнителей в Екатеринбурге

| Фото: группа "Департамент общественных связей ТО" Вконтакте | Фото: группа "Департамент общественных связей ТО" Вконтакте

Представители тюменского сообщества по развитию музыкальной индустрии "Музсходка" Сюзанна Иванова и Анна Гнусина стали экспертами фестиваля молодых исполнителей New Open Showcase Festival, который прошел в Екатеринбурге с 11 по 13 февраля.

Тюменские музыканты дали обратную связь исполнителям в возрасте от 18 до 35 лет, защитившим свои проекты перед представителями представителями крупных лейблов — Black Star, PARADIGM, Music Development Russia, Ored Recordings.

Девушки ответили на вопросы музыкантов в формате спид-дейтинга — коротких личных встреч, и приняли участие в профессиональной дискуссии "Региональная музыкальная сцена: от локальных проектов до международных событий".

Сюзанна Иванова является создателем сообщества, лидером музыкальных проектов JustSuzie и SEEU. Анна Гнусина — руководитель отдела информационного менеджмента медиацентра молодежной политики Тюменской области, музыкант и солистка группы Ada D'Arte.

Участники New Open Showcase Festival получили до 600 тысяч рублей на реализации своих проектов. Деньги можно потратить на запись альбома, съемку видео или тур.